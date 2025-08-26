Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Meiningen (ots)

Am 24.08.2025 gegen 12.20 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizei Meiningen in der Klostergasse in Meiningen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Von der Georgstraße kommend bog ein Kleinkraftrad in die Klostergasse ein. Der Mopedfahrer sollte durch die Beamten kontrolliert werden. Jedoch fuhr der Fahrer des Kleinkraftrades ungebremst am Beamten vorbei und ignorierte das Anhaltesingnal mittels Anhaltekelle. Zwei weitere Polizeibeamte welche dahinter standen versuchten ebenfalls den Mopedfahrer anzuhalten. Auch hier fuhr er an beiden vorbei und streifte diese. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit in den Schlosspark Meiningen Richtung Landsberger Straße. Auch hier mussten Fußgänger dem Mopedfahrer ausweichen. Nach Hinweisen konnte der bis dahin unbekannte Mopedfahrer namentlich bekannt gemacht werden. Eine Anzeige war die Folge.

