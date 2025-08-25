LPI-SHL: Feuerlöscher entleert

Brotterode (ots) - Sonntagnachmittag fuhr ein 62-jähriger Autofahrer auf der Landstraße aus Brotterode kommend in Richtung Inselsberg, als ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter Kradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich augenscheinlich am Arm. Der Autofahrer sprach den Mann an - dieser machte jedoch keine Angaben, stellte sein Motorrad auf und fuhr in Richtung Brotterode davon. Zeugen, ...

