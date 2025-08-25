LPI-SHL: Feuerlöscher entleert
Suhl (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagabend, 20:00 Uhr, bis Sonntagmittag Zugriff auf einen Feuerlöscher in der 8. Ebene eines Parkhauses in der Friedrich-König-Straße in Suhl und entleerten diesen auf dem Boden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0220109/2025 entgegen.
