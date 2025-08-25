Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Sturz geflüchtet

Brotterode (ots)

Sonntagnachmittag fuhr ein 62-jähriger Autofahrer auf der Landstraße aus Brotterode kommend in Richtung Inselsberg, als ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter Kradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich augenscheinlich am Arm. Der Autofahrer sprach den Mann an - dieser machte jedoch keine Angaben, stellte sein Motorrad auf und fuhr in Richtung Brotterode davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 02201722/025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

