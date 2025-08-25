PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Sturz geflüchtet

Brotterode (ots)

Sonntagnachmittag fuhr ein 62-jähriger Autofahrer auf der Landstraße aus Brotterode kommend in Richtung Inselsberg, als ihm in einer Kurve ein bislang unbekannter Kradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich augenscheinlich am Arm. Der Autofahrer sprach den Mann an - dieser machte jedoch keine Angaben, stellte sein Motorrad auf und fuhr in Richtung Brotterode davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 02201722/025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 09:59

    LPI-SHL: Gegen Leitplanke gekracht

    Reurieth (ots) - Ein 40-jähriger Motorradfahrer fuhr Sonntagvormittag als zweiter einer Gruppe von Motorradfahrern auf der Kreisstraße zwischen Reurieth und Zeilfeld. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke. Der Rettungswagen brachte den Mann verletzt ins Krankenhaus. Am Krad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:58

    LPI-SHL: Alkoholfahrt ohne Führerschein

    Haina (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Sonntagmorgen einen 34-jährigen Autofahrer in der Landstraße in Haina. Sowohl ein mit dem Mann durchgeführter Vortest, als auch der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergaben einen Wert von über 0,5 Promille. Des Weiteren war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 13:26

    LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Hildburghausen (ots) - Am Freitag den 22.08.2025 um 20:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in die Straße Am Friedhof nach Hildburghausen beordert. Dort sollte es zu einem Zusammstoß zweier fahrender Pkw gekommen sein. Der augenscheinliche Verursacher blieb jedoch nicht stehen, setzte seine Fahrt fort und verließ damit pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Unfallgeschädigte fuhr dem ...

    mehr
