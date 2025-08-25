Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer bedroht - Mopedfahrer gesucht

Walldorf (ots)

Auf dem Radweg zwischen Meiningen und Walldorf kam einem 13-jährigen Radfahrer Sonntagabend gegen 18:20 Uhr ein bislang unbekannter Mopedfahrer entgegen. Es kam zu einem kurzen Gespräch über die Nutzung des Radweges mit einem Kraftfahrzeug, woraufhin der Mann den Jugendlichen zunächst zu Boden und später gegen die Schulter stieß und bedrohte. Anschließend fuhr er mit seiner braunen Simson davon. Der Mopedfahrer kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 45-50 Jahre alt - 180-185 cm groß - grau-weißer Vollbart. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0220271/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell