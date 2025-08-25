PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer bedroht - Mopedfahrer gesucht

Walldorf (ots)

Auf dem Radweg zwischen Meiningen und Walldorf kam einem 13-jährigen 
Radfahrer Sonntagabend gegen 18:20 Uhr ein bislang unbekannter 
Mopedfahrer entgegen. Es kam zu einem kurzen Gespräch über die 
Nutzung des Radweges mit einem Kraftfahrzeug, woraufhin der Mann den 
Jugendlichen zunächst zu Boden und später gegen die Schulter stieß 
und bedrohte. Anschließend fuhr er mit seiner braunen Simson davon. 
Der Mopedfahrer kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 45-50 Jahre alt
- 180-185 cm groß
- grau-weißer Vollbart.
Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung und bittet
Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der 
Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0220271/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

