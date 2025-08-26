LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Heldburg (ots)
Am 25.08.2025 gegen 16:50 Uhr kam es in der Ortslage Heldburg zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr vor einer Gruppe von vier Kleinkrafträdern und bog nach links von der Fahrbahn ab. Einer der Kradfahrer bemerkte dabei zu spät, dass das vorrausfahrende Krad verkehrsbedingt abbremsen musste, und fuhr auf. An beiden Kleinkrafträder entstand geringer Sachschaden. An einem Fahrzeug wurde dieser mit ca. 100 Euro, am anderen mit ca. 500 Euro beziffert. Der auffahrende Fahrer sowie sein Mitfahrer erlitten leichte Brandwunden. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell