LPI-SHL: Sachbeschädigung
Suhl (ots)
Am 25.08.2025, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr wird ein Pkw Seat auf der Beifahrerseite durch unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Nähe der JET-Takstelle in der Würzburger Straße in Suhl. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 1000,- Euro.
Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell