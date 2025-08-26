Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots)

Am 25.08.2025, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr wird ein Pkw Seat auf der Beifahrerseite durch unbekannte Täter beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Nähe der JET-Takstelle in der Würzburger Straße in Suhl. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 1000,- Euro.

Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell