Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überholen mit Folgen

Rippershausen (ots)

Am 25.08.2025 gegen 14.15 Uhr befuhr die 84jährige Fahrerin eines Pkw Subaru die K2520 aus Richtung Solz kommend in Richtung Rippershausen. Hier überholte sie eine landwirtschaftliche Maschine. Beim zu frühen Wiedereinscheren touchierte sie das Fahrzeug, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde zum Glück nicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

