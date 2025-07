POL-BI: Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Hausbewohner bemerkten am Sonntagabend, 13.07.2025, einen Einbrecher und vertrieben ihn. Die alarmierte Polizei konnte einen tatverdächtigen 37-jährigen Bielefelder wenig später antreffen. Gegen 22:00 Uhr hörten Bewohner eines Hauses an der Finkenstraße, in Höhe der Herforder Straße, verdächtige Geräusche und folgten diesen in Richtung Terrasse. Dabei erblickten sie ...

