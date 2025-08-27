PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Fläche

Wernshausen (ots)

Ein Zeuge meldete Dienstagnachmittag eine Rauchentwicklung in einem Waldstück zwischen Wernshausen und Helmers. Etwa 50 Meter vom Radweg entfernt, brannte eine Fläche von etwa 20x20 Metern, die durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und sucht Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0222480/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl

