LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Weitersroda (ots)
Ein bislang unbekannter Transporterfahrer stieß beim Rückwärtsfahren Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr gegen ein Verkehrsschild in der Heßberger Straße in Weitersroda. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ der männliche Fahrzeugführer die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0222676/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
