LPI-SHL: Zu schnell unter Drogeneinfluss
Mittelschmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Mittwochvormittag Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Mittelschmalkalden durch. Sie stoppten einen 23-jährigen Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und führten einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv, weshalb der Mann nicht mehr weiterfahren durfte und die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Den 23-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
