Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neun Säcke voller Zigaretten

Schmalkalden (ots)

In der Nacht zu Dienstag entschlossen sich Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zur Kontrolle eines Autofahrers in Schmalkalden, der zuvor dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hatte. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete der Fahrer in Richtung Mittelschmalkalden. Dort kam er aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von der Straße ab, krachte in einen Zaun und konnte gefasst werden. Im Auto fanden die Polizisten insgesamt neun Müllsäcke voller Zigarettenschachteln sowie Tüten und Boxen mit Schnitttabak. Da es sich augenscheinlich um Diebesgut handelte, prüften die Polizisten umliegende Geschäfte und Tankstellen ab. Als Mitarbeiter einen Einbruch und den Diebstahl von Tabakwaren aus einem Laden in Schmalkalden meldeten, war ein vermutlicher Tatort gefunden. Die Polizeibeamten stellten die Zigaretten und den Tabak im Gesamtwert von über 20.000 Euro sicher und nahmen den 53-jährigen Autofahrer vorläufig fest. Ein Richter erließ am Mittwoch einen Haftbefehl und der Mann befindet sich jetzt in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

