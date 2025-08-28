LPI-SHL: Vermisste wohlbehalten aufgefunden
Bad Salzungen (ots)
Die seit dem Nachmittag des 20.07.2025 aus dem Bad Salzunger Klinikum vermisste 34-jährige Frau konnte wohlbehalten in Hessen festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe aus der Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell