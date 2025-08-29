PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und weitergefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters lieferte Donnerstagmorgen ein Paket in der Brunnenstraße in Steinbach-Hallenberg aus. Vermutlich stieß er dabei gegen die Garage in der Anlieferungszone und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0224460/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:34

    LPI-SHL: Mit dem Auto überschlagen

    Kaltennordheim (ots) - Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der B285 zwischen Kaltennordheim und Diedorf. In einer Kurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und überschlug sich. Das Auto kam seitlich im Straßengraben zum Stehen. Der Rettungswagen brachte den Fahrer verletzt ins Krankenhaus. Um das schrottreife Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:20

    LPI-SHL: Neun Säcke voller Zigaretten

    Schmalkalden (ots) - In der Nacht zu Dienstag entschlossen sich Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zur Kontrolle eines Autofahrers in Schmalkalden, der zuvor dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hatte. Doch anstatt anzuhalten, flüchtete der Fahrer in Richtung Mittelschmalkalden. Dort kam er aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von der Straße ab, krachte in einen Zaun und konnte gefasst ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:56

    LPI-SHL: Vermisste wohlbehalten aufgefunden

    Bad Salzungen (ots) - Die seit dem Nachmittag des 20.07.2025 aus dem Bad Salzunger Klinikum vermisste 34-jährige Frau konnte wohlbehalten in Hessen festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren