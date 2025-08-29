Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und weitergefahren

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters lieferte Donnerstagmorgen ein Paket in der Brunnenstraße in Steinbach-Hallenberg aus. Vermutlich stieß er dabei gegen die Garage in der Anlieferungszone und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0224460/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

