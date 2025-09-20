Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Erfurt-Krämpfervorstadt (ots)

In der Nacht des Fr. 19.09.2025 zwischen 21:00 - 23:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Dessauer Straße in Erfurt ein dort abgestelltes Motorrad.

Die Täter gelangten vermutlich durch Nachfahren oder Nachlaufen hinter einem berechtigten Bewohner in die Tiefgarage.

Das dort ordnungsgemäß abgestellte und gesicherte Motorrad wurde vermutlich aufgebrochen und auf nunmehr unbekannte Art und Weise aus der Garage entfernt.

Die Polizei nahm die entsprechende Anzeige auf und sicherte vor Ort Spuren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei Einfahrt in die Tiefgaragen durch Berechtigte noch in der Einfahrt zugewartet werden soll, bis sich die Tore hinter dem Fahrzeug wieder verschlossen haben. Das ist zwar zeitaufwendig und manchmal auch nervig, aber man kann so das Eindringen unberechtigter Personen zu verhindern. So ließen sich häufige Einbrüche wirksam verhindern. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell