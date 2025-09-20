PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Erfurt-Krämpfervorstadt (ots)

In der Nacht des Fr. 19.09.2025 zwischen 21:00 - 23:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Tiefgarage in der Dessauer Straße in Erfurt ein dort abgestelltes Motorrad.

Die Täter gelangten vermutlich durch Nachfahren oder Nachlaufen hinter einem berechtigten Bewohner in die Tiefgarage.

Das dort ordnungsgemäß abgestellte und gesicherte Motorrad wurde vermutlich aufgebrochen und auf nunmehr unbekannte Art und Weise aus der Garage entfernt.

Die Polizei nahm die entsprechende Anzeige auf und sicherte vor Ort Spuren.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei Einfahrt in die Tiefgaragen durch Berechtigte noch in der Einfahrt zugewartet werden soll, bis sich die Tore hinter dem Fahrzeug wieder verschlossen haben. Das ist zwar zeitaufwendig und manchmal auch nervig, aber man kann so das Eindringen unberechtigter Personen zu verhindern. So ließen sich häufige Einbrüche wirksam verhindern. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 15:08

    LPI-EF: Diebe in Schule: mehr Sachschaden als Beute

    Erfurt (ots) - In der Nacht vom 18.09. - 19.09.2025 suchten Spitzbuben eine Schule im Erfurter Süden auf. Die Täter gelangten durch ein aufgebrochenes Fenster in das Schulgebäude. Hierbei wurde ein Sachschaden von ca. 100,- Euro verursacht. In der Schule durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Sie fanden Geldkassetten. Aus den Kassetten wurden ca. 30,- Euro Wechselgeld entwendet. Die Polizei wurde hinzu gerufen und ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:52

    LPI-EF: Beherztes Einschreiten verhindert vermutlich Schlimmeres!

    Erfurt (ots) - Am Freitag, 19.09.2025 gegen ca. 11:00 Uhr randalierte ein offensichtlich verwirrter Mensch auf dem Parkplatz des Erfurter Kleinen Herrenbergs. Die Person sprang auf dort stehenden Fahrzeugen herum. Es wurden an vier Fahrzeugen Scheiben beschädigt. Schlussendlich konnte die Person durch beherztes Eingreifen von einem Fahrzeugbesitzer von weiteren Tathandlungen abgehalten werden und durch diesen bis zum ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:49

    LPI-EF: Wildunfälle

    Sömmerda (ots) - Zu gleich zwei Wildunfällen musste die Polizei Sömmerda am frühen Freitagmorgen ausrücken. Zwischen Schloßvippach und Sömmerda war einer 29 Jahre alten Hyundaifahrerin ein Reh ins Auto gelaufen. Der Sachschaden am Fahrzeug belief sich auf 1000,- Euro. Kurze Zeit später geriet zwischen Rothenberga und Billroda ebenfalls ein Reh auf die Fahrbahn eines Pkw Opels. Die 39 jährige Pkw Fahrerin musste einen Sachschaden von 1500,- Euro am Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren