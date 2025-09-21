Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: sinnlose Zerstörungswut

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner aus dem Erfurter Vorort Vieselbach meldete am frühen Morgen des 20.09.2025, dass zwei Gestalten am Bahnhof randalieren. Die Beamten des ID Süd konnten einen 16jährigen und einen 22jährigen Weimarer am Tatort stellen. Diese hatten mittels Gleisschotter insgesamt 3 große Scheiben Sicherheitsglas eines Unterstandes zerstört. Weiterhin wurden zwei Scheiben von Leuchtvitrinen eingeworfen. Der Gesamtschaden wird auf 2.500,- Euro geschätzt. Die beiden Beschuldigten durften mit einer Anzeige im Gepäck die Heimreise antreten. (MF)

