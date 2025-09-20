PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es im Erfurter Ortsteil Sulzer Siedlung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw BMW in der Stotternheimer Straße von der Fahrbahn ab, kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann und die vier übrigen Fahrzeuginsassen wurden zum Teil schwer verletzt. Mehrere Rettungswagen, sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Stotternheimer Straße war für etwa 3,5h teils voll gesperrt. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

