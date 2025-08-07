PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Auffinden eines vermissten, demenzkranken 85jährigen Mannes Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Seit dem 06.08.25, 14:15 Uhr, war ein 85jähriger Mann aus einem Seniorenheim in Dudweiler als vermisst gemeldet. Der Mann leidet unter einer fortgeschrittenen Demenz und hatte das Seniorenheim unbemerkt verlassen. Durch die Polizei wurden umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen sowie eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Bei den Suchmaßnahmen waren auch Kräfte von DRK, BRH, THW, Malteser und der Feuerwehr beteiligt. Insgesamt waren 11 Flächensuchunde sowie eine Drohne im Einsatz. Weitere 3 Mantrailer und eine zweite Drohne waren angefordert.

Durch die Flächensuchhunde konnte der Vermisste gegen 22:45 Uhr in einem Gebüsch aufgefunden werden. Er war dort zu Fall gekommen und es war ihm nicht gelungen, aus eigener Kraft wieder aufzustehen. Es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Er wurde allerdings vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

