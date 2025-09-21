Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aus misslicher Lage befreit

Erfurt (ots)

Am Samstag stellte ein Passant in der Erfurter Innenstadt in einem Ärztehaus eine ältere Dame fest, die hinter der verschlossenen Hauseingangstür durch Klopfen auf sich aufmerksam machte. Die Frau befand sich in der misslichen Lage, dass sie zuvor das Gebäude durch die noch offene Tür betreten hatte, jedoch durch einen Mitarbeiter unbemerkt eingeschlossen wurde. Da durch den Feiertag keine Personen mehr in dem Geschäftsgebäude zu erreichen waren, kam schließlich die Polizei ins Spiel: Über viele Telefonate und Umwege konnte nach über einer Stunde der Hausmeister des Objektes informiert werden, der die sichtbar erleichterte und unversehrt gebliebene Dame befreien konnte. (TS)

