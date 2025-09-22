LPI-EF: Vorfahrtsunfall unter Einfluss von Alkohol

Erfurt (ots) - Am Samstag stellte ein Passant in der Erfurter Innenstadt in einem Ärztehaus eine ältere Dame fest, die hinter der verschlossenen Hauseingangstür durch Klopfen auf sich aufmerksam machte. Die Frau befand sich in der misslichen Lage, dass sie zuvor das Gebäude durch die noch offene Tür betreten hatte, jedoch durch einen Mitarbeiter unbemerkt eingeschlossen wurde. Da durch den Feiertag keine Personen ...

mehr