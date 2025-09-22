PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrtsunfall unter Einfluss von Alkohol

Buttstädt (ots)

Ein 74-jähriger Autofahrer missachtete am Samstagabend die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von über 10.000EUR. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (LM)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 13:42

    LPI-EF: Aus misslicher Lage befreit

    Erfurt (ots) - Am Samstag stellte ein Passant in der Erfurter Innenstadt in einem Ärztehaus eine ältere Dame fest, die hinter der verschlossenen Hauseingangstür durch Klopfen auf sich aufmerksam machte. Die Frau befand sich in der misslichen Lage, dass sie zuvor das Gebäude durch die noch offene Tür betreten hatte, jedoch durch einen Mitarbeiter unbemerkt eingeschlossen wurde. Da durch den Feiertag keine Personen ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 13:01

    LPI-EF: Garageneinbruch ohne Beute

    Sömmerda (ots) - Auf eine Garage in der Lucas-Cranach-Straße in Sömmerda hatte es ein Dieb abgesehen. Er drang von Anfang September bis zum 20.09. durch Aufbrechen der drei Sicherungsschlösser am Tor in das Garageninnere ein. Hier durchwühlte er das Inventar, entwendete nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die Schlösser hatten einen Wert von 30,- EUR. Die Polizei Sömmerda leitete Ermittlungen ein und sicherte Spuren.(FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren