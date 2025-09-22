Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vorfahrtsunfall unter Einfluss von Alkohol
Buttstädt (ots)
Ein 74-jähriger Autofahrer missachtete am Samstagabend die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von über 10.000EUR. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (LM)
