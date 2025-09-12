Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Brand eines Gewächshauses; Bad Fallingbostel: Ohne Führerschein Motorrad gefahren; Wietzendorf: Bei Unfall mit Baum schwerverletzt; Hodenhagen: Nach Unfall mit E-Scooter geflohen

Heidekreis (ots)

12.09.2025 / Brand eines Gewächshauses

Hodenhagen: Am Freitagmorgen geriet gegen 06:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache das Gewächshaus einer ehemaligen Gärtnerei in der Bahnhofstraße (L 191) in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde das Feuer an dem als Lagerfläche genutzten Gebäude gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die L 191 war während der Löscharbeiten, zwischen dem Kreisverkehr zur Wilhelm-Focke-Straße und der Einmündung zur Straße "Am Safaripark", für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

11.09.2025 / Ohne Führerschein Motorrad gefahren

Bad Fallingbostel: Polizeikräfte stellten am Donnerstagabend einen 28-Jährigen auf einem Motorrad fest, der die Walsroder Straße gegen 23:00 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf dem Hinterrad befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte dieser jedoch keinen Führerschein für das Fahrzeug vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

11.09.2025 / Bei Unfall mit Baum schwerverletzt

Wietzendorf: Am Donnerstagabend kam eine 56-Jährige, die die K 11 mit einem Auto zwischen Halmern und Reiningen befuhr, aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

11.09.2025 / Nach Unfall mit E-Scooter geflohen

Hodenhagen: Als der bislang unbekannte Fahrer eines Autos am Donnerstagmittag, von der Straße "Lünzheide" kommend, in die Bahnhofstraße einbog, übersah dieser einen 30-Jährigen, der den Geh- und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang mit einem E-Scooter befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer des Autos fuhr daraufhin vom Unfallort davon. Bei der anschließenden Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass der E-Scooter nicht über die notwendige Versicherung verfügte. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer/Auto nimmt die Polizei in Hodenhagen unter 05164-802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell