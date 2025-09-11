Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Rasenmähroboter gestohlen; Wolterdingen: Einschleichdieb flüchtet; Soltau: Schlägerei nach dem Lichterfest - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.09.2025 Nr. 1

10.09.2025 / Rasenmähroboter gestohlen

Neuenkirchen: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag an der Straße Hinter den Höfen einen schwarzen Rasenmähroboter der Marke Robolinho 2000. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

10.09.2025 / Einschleichdieb flüchtet

Wolterdingen: Ein Unbekannter begab sich am Mittwochnachmittag in das Wohngebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Soltauer Straße, wurde überrascht und floh über mehrere Grundstücke. Diebesgut wurde vermutlich nicht erlangt. Hinweise zum Geflüchteten nimmt die Polizei in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

06.09.2025 / Schlägerei nach dem Lichterfest - Polizei sucht Zeugen Soltau: Im Anschluss an das Lichterfest in Soltau am vergangenen Samstag kam es im Böhmepark zu einer Auseinandersetzung zwischen einer größeren Anzahl von Personen. Etwa 20 Beteiligte sollen dabei aufgrund von Unstimmigkeiten aufeinander losgegangen sein (wir berichteten). Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und fragt, ob Handyaufnahmen existieren? Insbesondere interessiert die Ermittler der Zeitraum der Entstehung der Auseinandersetzung, aber auch der weitere Verlauf. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

