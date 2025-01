POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: "Jugendliche Vermisst: Wer hat Laura und Jessica gesehen?"

Korschenbroich (ots) - Die Polizei wurde aufgrund des Verdachts eines Einbruchs in ein Cafe in Korschenbroich alarmiert und trifft drei verdächtige Personen an. Am Montag (27.01.) wurden der Polizei gegen 00:15 Uhr verdächtige Personen an einem Cafe am Golfplatz in Korschenbroich gemeldet. Mehrere Streifenwagen suchten die Örtlichkeit auf und konnten drei Männer im ...

mehr