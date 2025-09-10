POL-HK: A 7/Walsrode: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 7

Polizeiinspektion Heidekreis

A 7/Walsrode: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 7

Heidekreis (ots)

09.09.2025 / Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 7

A 7/Walsrode: Am Dienstagmittag kam es auf der A 7, zwischen der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Autobahn, in Fahrtrichtung Hannover, auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Parkplatz Wolfsgrund stand der Lkw eines 59-Jährigen an einem Stauende. Gegen 12:20 Uhr fuhr der 37-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nahezu ungebremst auf das auf dem rechten Fahrstreifen stehende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Der 59-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn bis 15:00 Uhr vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 17:00 Uhr an. Die Unfallursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

