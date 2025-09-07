Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstahl auf Baustelle, Spiegel abgefahren; Walsrode: Schafbock getötet und gestohlen

Heidekreis (ots)

05.09.2025 / Diebstahl auf Baustelle

Soltau: Am Freitagmorgen stellten Handwerker auf der Baustelle der neuen BBS-Sporthalle an der Winsener Straße das Fehlen von Sanitärartikeln fest. Unbekannte Täter entwendeten demnach im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag mehrere Duscharmaturen, welche auf dem Berufsschulgelände gelagert waren.

05./06.09.2025 / Spiegel abgefahren

Soltau: Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag das Auto eines 39-Jährigen, welches am Fahrbahnrand der Walsroder Straße in Soltau stand. Das Fahrzeug, bei dem es sich um einen grauen Opel Astra handelt, wurde vermutlich beim Vorbeifahren durch das unbekannte Fahrzeug touchiert. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs abgerissen. Der unbekannte Verursacher flüchtete vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191-93800.

05.09.2025 / Schafbock getötet und gestohlen

Walsrode OT Schneeheide: Unbekannte Täter betraten vermutlich in der Nacht vom 04. auf den 05.09.2025 eine zu einem Ferienhof gehörende Schafweide und lockten dort einen zahmen Schafbock (Flaschenlamm) an. Im Anschluss wurde das Tier auf bislang unbekannte Art und Weise getötet und der Kadaver entwendet, Reste verblieben auf der Weide. Anhand der aufgefundenen Spuren kann ein Riss durch ein Wildtier ausgeschlossen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell