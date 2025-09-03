Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Geld aus Portemonnaie gestohlen, Einbruch in Biergarten

Heidekreis (ots)

01.09.2025 / Geld aus Portemonnaie gestohlen Schneverdingen: Auf dem Parkplatz der Kreissparkasse wurde am Montag gegen 11.15 Uhr ein Mann von einem bislang unbekannten Täter nach Bargeld gefragt. In ein Gespräch verwickelt, öffnete der 89-jährige Geschädigte sein Portemonnaie, um dem Mann Münzgeld auszuhändigen. Dabei gelang es dem Täter unbemerkt mehrere Banknoten aus der Geldbörse zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

02.09.2025 / Einbruch in Biergarten

Schneverdingen: Zwischen Sonntag, 21.08.2025 23.00 Uhr und Dienstag, 02.09.2025 07.35 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in einen Biergarten in der Marktstraße. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten sie in die Innenräume des Lokals und suchten dort nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell