Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI HK vom Wochenende der 35.KW

Heidekreis (ots)

Schneverdingen: E-Bike entwendet

Am Samstagvormittag, zwischen 10 und 12 Uhr, entwendeten Unbekannte das abgeschlossene E-Bike in der Overbeckstraße in Schneverdingen. Wer Zeugenhinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 zu melden.

Schneverdingen: Pkw auf Lidl Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Auf dem Lild Parkplatz in der Harburger Straße in Schneverdingen wurde am Samstagvormittag ein Fahrzeug beschädigt. Der abgeparkte Mazda wurde durch Unbekannte zerkratzt. Auch hier werden Zeugen gebeten, Hinweise an die Polizei Schneverdingen 05193-982500 zu melden.

Soltau: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag wurde auch in Soltau ein geparkter Pkw beschädigt. Auch hier zerkratzten Unbekannte den Pkw der Marke Renault und entfernten sich anschließend unerkannt. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag im Langobardenweg in Soltau etwas beobachtet hat, wird gebeten die Hinweise an die Polizei Soltau unter 05191-93800 zu melden.

Soltau: Berauschte Fahrt endet in Festnahme

Durch die Polizeibeamten wurde am Samstagnachmittag eine Verkehrskontrolle in Bassel durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der 32-Jährige Fahrzeugführer aus Schneverdingen, nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist, sondern auch mehrere offene Haftbefehle hatte. Nach Blutprobenentnahme wurde er daher einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Soltau OT Wiedingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Wiedingen ein. Die Täterschaft durchsuchte das Objekt und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Eickeloh: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen wurden die Polizeibeamten zu einer Körperverletzung auf dem Kreisschützenfest in Eickeloh gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme machte ein Zeuge sie auf einen in der Nähe verunfallten PKW ohne Kennzeichen aufmerksam. In der Nähe des PKW ließen sich sowohl Beschädigungen an einem weiteren PKW, an Büschen und einem Gartenzaun feststellen. Trotz der abgebauten Kennzeichen konnte der 25-Jährige Fahrzeugführer aus Eickeloh zeitnah ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme bei dem geständigen Fahrer, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten Strafverfahren gegen ihn ein.

Walsrode - Alkoholisierte Autofahrerin

Am Samstagabend wurde durch einen Zeugen eine alkoholisierte 47-Jährige Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz des Penny Marktes Walsrode gemeldet. Die Frau entfernte sich zwar vor dem Eintreffen der Beamten, konnte im Rahmen einer Fahndung jedoch in der Nähe ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,65 Promille. Um auszuschließen, dass die Fahrerin den Alkohol erst nach Ende der Fahrt getrunken hat, wurden zwei Blutprobenentnahmen durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und sie erwartet ein Strafverfahren.

Walsrode - Unter Drogeneinfluss stehender Kleinkraftradfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten einen 43-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Durch die Beamten wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen stand und er diverse Betäubungsmittel mit sich führte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde und das am Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen über zwei Jahre abgelaufen war. Es wurde eine Blutprobe entnommen und den Fahrzeugführer erwarten mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell