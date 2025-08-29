Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruch in Bürogebäude, Einbruch in Kindertagesstätte, Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Strohballen abgebrannt

Heidekreis (ots)

28.08.2025 / Einbruch in Bürogebäude

Walsrode: In der Nacht vom 27.08.25 zum 28.08.2025 hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Bürogebäudes in der Straße Krelingen auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

28.08.2025 / Einbruch in Kindertagesstätte Walsrode: Im Rehrweg gelangten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in die Innenräume einer Kindertagesstätte. Dort wurde eine verschlossene Bürotür aufgehebelt und nach Wertgegenständen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

29.08.2025/ Versuchter Einbruch in Wohnhaus Ahlden: Unbekannte Täter versuchten am 29.08.25 gegen 01.00 Uhr eine Tür eines Wohnhauses gewaltsam zu öffnen, um in das Gebäude zu gelangen. Als die Bewohnerin sich bemerkbar machte, flüchtete die Täterschaft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

28.08.2025/ Strohballen abgebrannt

Walsrode: Am 28.08.2025 gegen 22.45 Uhr setzten bislang unbekannte Täter auf einem Feld an der Kreisstraße 120 gelagerte Strohballen in Brand. Der Schaden beläuft sich auf rund 5250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode unter 05161/48640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell