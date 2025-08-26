PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand am Amtsgericht - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.08.2025 Nr. 2

24.05.2025 / Brand am Amtsgericht - Polizei sucht Zeugen Walsrode: Am Sonntagmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Fensterrahmen an der Außenfassade des Amtsgerichts Walsrode in der Langen Straße in Brand (wir berichteten). Die Brandermittler der Polizei grenzen den Tatzeitraum auf 12.30 bis 13.00 Uhr ein und fragen, wer in dieser Zeit im Bereich des Gerichts Beobachtungen hinsichtlich einer oder mehrerer Personen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Zusammenhang gebracht werden könnten. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

