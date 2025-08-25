Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand am Amtsgericht; Soltau: Alkoholisiert mit Strauch und Hecke kollidiert; Munster: Cannabis-Indoor-Plantage (FOTO); Schneverdingen: Gefährdung durch Überholmanöver

Heidekreis (ots)

24.05.2025 / Brand am Amtsgericht

Walsrode: Am Sonntagmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 13:00 Uhr ein Fensterrahmen an der Außenfassade des Amtsgerichts Walsrode in der Langen Straße in Brand. Durch einen Zeugen konnte das Feuer gelöscht werden, bevor es sich ausbreiten konnte. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen, die durch den Zentralen Kriminaldienst in Soltau geführt werden.

24.08.2025 / Alkoholisiert mit Strauch und Hecke kollidiert

Soltau: Am frühen Sonntagmorgen stieß eine 44-Jährige beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Lüneburger Straße gegen 04:15 Uhr mit einem Strauch und einer Hecke zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Fahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde außerdem sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

22.08.2025 / Cannabis-Indoor-Plantage (FOTO)

Munster: Im Rahmen von größeren Durchsuchungsmaßnahmen wurde am 22.08. auch eine Anschrift in Munster durch Polizeikräfte aufgesucht. Nach Hinweisen durch Zeugen ermittelte die Polizei Munster gegen einen 30-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Cannabis. Bei den daraufhin am frühen Morgen durchgeführten Durchsuchungen in Munster und Hamburg, konnten die Einsatzkräfte in Munster eine Indoor-Plantage mit mehreren hundert Cannabis-Pflanzen feststellen. Die Pflanzen wurden sichergestellt. In den Objekten in Hamburg wurde eine größere Menge abgepackter Cannabis-Blüten und Bargeld sichergestellt. Es wurden zwei Personen festgenommen.

17.08.2025 / Gefährdung durch Überholmanöver

Schneverdingen: Als zwei bislang unbekannte Fahrer am 17.08. gegen 21:00 Uhr mit ihren Autos einen auf der L 170, zwischen Schneverdingen und Heber, fahrenden 38-Jährigen überholten, kam es zu einem Beinaheunfall. Der unbekannte Fahrer des zweiten Autos setzte zum Überholen an, obwohl Gegenverkehr kam. In Höhe des 38-Jährigen musste er den Überholvorgang deshalb abbrechen und nach rechts einscheren. Der 38-Jährige musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei Schneverdingen sucht nun Zeugen, die Angaben zu den überholenden Fahrzeugen, bei denen es sich um ein weißes und ein schwarzes Auto der Marke "BMW" handelte, und dem entgegenkommenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich unter 05193-982500 zu melden.

