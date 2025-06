Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Schule

Wipperfürth (ots)

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Montagmorgen (9. Juni, 7 Uhr) Auffälligkeiten an einer Schule in der Ursulinenstraße. Unbekannte hatten eine Mülltonne an eine Regenrinne geschoben und augenscheinlich versucht, über die Regenrinne an ein Fenster zu gelangen. Dabei wurde die Regenrinne aus der Verankerung gerissen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell