Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Portmonee gestohlen, Schockanrufe im Heidekreis, Graffiti, Sachbeschädigung

Heidekreis (ots)

25.08.2025 / Portmonee gestohlen

Neuenkirchen: In einem Supermarkt in der Visselhöveder Straße entwendeten Unbekannte am Montagmittag, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr einem 82jährigen Mann das Portmonee. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 in Verbindung zu setzen.

26.08.2025 / Schockanrufe im Heidekreis

Heidekreis: Im gesamten Heidekreis kam es am Dienstag zu einer Vielzahl an sogenannten Schockanrufen. Die Anrufer gaben sich am Telefon mit weinerlicher Stimme als Tochter der Opfer aus. Anschließend bestätigte ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben und nun eine Kaution geleistet werden müsse. In den meisten Fällen handelten die Opfer am Telefon richtig, indem sie das Telefonat beendeten. Leider konnten die Täter jedoch einen nicht unerheblichen Betrag von insgesamt 40.000 Euro erbeuten. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191/9380-0 entgegen.

26.08.2025 / Graffiti

Schneverdingen: In der Nacht von Montag, 25.08.25 zu Dienstag, 26.08.25 beschädigten unbekannte Täter die Fassade eines Schuhgeschäftes in der Straße Am Markt. Durch das Aufsprühen von Farbe entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

26.08.2025 / Sachbeschädigung

Schneverdingen: Am Dienstag gegen 19.25 Uhr beschädigten Unbekannte das Rolltor und die Beleuchtung eines Fahrradgeschäftes in der Harburger Straße. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell