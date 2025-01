POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreis Heinsberg (ots) - Selfkant-Höngen - Einbruch in Einfamilienhaus Unbekannte Täter drangen am 03.01.2025 zwischen 15:50 Uhr und 17:05 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Birder Straße ein. Nach dem gewaltsamen Eindringen wurde das gesamte Haus durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Uhren entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und ...

mehr