Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Heinsberg-Lieck (ots)

Am Sonntagabend (5. Januar) kam es im Kreuzungsbereich Westtangente / Waldfeuchter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 3 Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Um kurz vor 18 Uhr bog ein 24 Jahre alter Heinsberger mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich von der Westtangente nach links in Fahrtrichtung Waldfeuchter Straße ab und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 17-Jährigen, der von der Ringstraße aus kommend den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Westtangente überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der abbiegende Wagen gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das aus Richtung Lieck kommend an der Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Der 17-Jährige Heinsberger erlitt schwere Verletzungen, sein 18 Jahre alter Beifahrer sowie die Beifahrerin des 24-Jährigen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr teilweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell