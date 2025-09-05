Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfall unter Drogen; Soltau: Unter Drogen auf dem E-Scooter

Heidekreis (ots)

04.09.2025 / Unfall unter Drogen

Soltau: Als eine 24-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "Am Alten Stadtgraben" mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke fuhr, kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 66-Jährigen. Dieser fuhr laut Zeugenangaben zuvor schnell über den Parkplatz und dann hinter dem Auto der 24-Jährigen entlang, die gerade ausparkte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich für die Einsatzkräfte Hinweise darauf, dass der 66-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

04.09.2025 / Unter Drogen auf dem E-Scooter

Soltau: Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeikräfte einen 33-Jährigen, der die Charlottenstraße mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle mussten diese feststellen, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen bei dem Fahrer. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 33-Jährigen erwarten nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell