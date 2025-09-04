POL-HK: Soltau: Mit gestohlenem E-Scooter erwischt; Soltau: Lkw unter Alkohol gefahren; Soltau: Lkw kollidiert mit Kind; Walsrode: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Heidekreis

03.09.2025 / Mit gestohlenem E-Scooter erwischt

Soltau: Bei der Kontrolle eines 16-Jährigen, der die Straße "Böhmheide" gegen 21:50 Uhr mit einem E-Scooter befuhr, ergaben sich für die Polizeikräfte Hinweise darauf, dass dieser den Roller unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein Urintest reagierte daraufhin positiv auf THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs mussten die Polizeikräfte weiterhin feststellen, dass dieses bereits am 15.08.2025 am Bahnhof in Soltau entwendet wurde. Zudem verfügte es nicht mehr über einen gültigen Versicherungsschutz. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. Den 16-Jährigen erwarten nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren.

03.09.2025 / Lkw unter Alkohol gefahren

Soltau: Am Mittwochabend kontrollierten Polizeikräfte in der Straße "Drögenheide" einen 68-Jährigen, der diese mit einem Lkw befuhr. Bei der Kontrolle gegen 18:45 Uhr ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem 68-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde außerdem beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

03.09.2025 / Lkw kollidiert mit Kind

Soltau: Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Abelbecker Weg bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein 60-Jähriger befuhr die Straße gegen 14:10 Uhr in Richtung B 71. Als ein 6-Jähriger plötzlich von rechts auf die Fahrbahn lief, konnte der 60-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind lief gegen die Beifahrerseite des Lkw und stürzte durch die Berührung mit dem Fahrzeug. Hierbei zog es sich leichte Verletzungen zu. Der 6-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der bereits im Anflug war, konnte abdrehen.

29.08.2025 / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Walsrode: Bereits am 29.08.2025 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der der Unfallverursacher im Anschluss flüchtete. Der Unfall ereignete sich auf der L 190, zwischen Hodenhagen und Walsrode. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Autos der Marke "Tesla" befuhr die Straße in Richtung Hodenhagen, als er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr fuhr. Dort stieß er mit dem Außenspiegel des Autos eines ihm entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort. Die Polizei in Walsrode sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten sich unter 05161-48640 zu melden.

