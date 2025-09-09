Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Durch Hund gebissen, Boot mit Trailer entwendet, Einbruch in Gaststätte, Tresor gestohlen

Heidekreis (ots)

08.09.2025 / Durch Hund gebissen

Schneverdingen: Während eines Spaziergangs wurde eine 71-Jährige am Montag gegen 10.10 Uhr im Ahornweg von einem Hund ins Bein gebissen. Die Hundehalterin verschwand anschließend mit ihrem Hund, ohne die Personalien auszutauschen. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

05.09.2025 / Boot mit Trailer entwendet

Hodenhagen: In der Zeit vom 04.09.25 16.00 Uhr bis 05.09.25 12.00 Uhr wurde von einem Lagerplatz in der Eickeloher Straße ein Motorboot samt Trailer gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 in Verbindung zu setzen.

08.09.2025 / Einbruch in Gaststätte, Tresor gestohlen Soltau: Am Montag gegen 02.20 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Innenräume einer Gaststätte am Hanfberg. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor entwendet, der durch mehrere Täter abtransportiert worden ist. Hinweise nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell