Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Tödlicher Flugunfall mit Motorschirm

Heidekreis (ots)

09.09.2025 / Tödlicher Flugunfall mit Motorschirm

Hodenhagen: Am Mittwochabend kam es auf dem Flugplatz in Hodenhagen zu einem Flugunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 58-Jähriger flog mit einem Motorschirm über dem Gelände des Flugplatzes, als es gegen 18:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zum Absturz des Motorsportgeräts kam. Durch den Aufprall erlitt der Pilot so schwere Verletzungen, dass er noch an der Absturzstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Pressestelle
Dennis Frede
Telefon: 05191/9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

