Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer gefährdet drei Polizisten in Erfurt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag beging ein Autofahrer in Erfurt mehrere Verkehrsverstöße. Gegen 00:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Liebknechtstraße ein Skoda durch stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die eingesetzten Beamten den Fahrer mittels Hand- und Lichtzeichen zum Anhalten aufforderten, steuerte dieser gezielt auf einen Polizisten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Etwa 100 Meter weiter versuchten zwei weitere Polizeibeamte, das Fahrzeug zu stoppen. Auch auf sie fuhr der Mann direkt zu, sodass beide zur Seite springen mussten. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen im Bereich Thälmannstraße und Rathenaustraße fort. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten der polizeibekannte 20-jährige Fahrer und sein Beifahrer kurze Zeit später gestellt werden. Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

