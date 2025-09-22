PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin beinahe in Schacht gefallen

Erfurt (ots)

Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum von Freitag bis Sonntag die Lichtschachtabdeckung eines Wohnhauses in der Weidengasse in Erfurt. Dadurch entstand auf dem Gehweg ein ungesichertes Loch mit einer Tiefe von über einem Meter. Sonntagmittag lief eine 73-jährige Frau gemeinsam mit einem Begleiter an der Gefahrenstelle vorbei. Die Seniorin übersah das Loch und wäre beinahe hineingestürzt. Nur durch das schnelle Eingreifen ihres Begleiters konnte ein Unfall verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahl. Das Loch wurde durch die Feuerwehr provisorisch gesichert. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

