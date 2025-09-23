PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorraddiebstahl in Erfurt

Erfurt (ots)

Unbekannte entwendeten vergangenes Wochenende ein Motorrad in Erfurt. Die neuwertige BMW G 310 R war auf einem öffentlichen Parkplatz im Juri-Gagarin-Ring abgestellt und durch eine Lenkersperre gesichert gewesen. Wie die Diebe die Maschine im Wert von etwa 6.000 Euro stehlen konnten, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

