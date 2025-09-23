LPI-EF: Motorraddiebstahl in Erfurt

Erfurt (ots) - Bereits am Freitagmittag kam es in Erfurt zu einem Brandgeschehen. Gegen 14:25 Uhr hatten Unbekannte eine größere Batterie unter eine Hecke in der Scharnhorststraße gelegt und diese so manipuliert, dass es zur Entzündung kam. Die Hecke fing daraufhin Feuer und griff bereits auf die Umgebung über. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Besonders gefährdet war die Wärmedämmfassade eines ...

mehr