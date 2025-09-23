Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Motorraddiebstahl in Erfurt
Erfurt (ots)
Unbekannte entwendeten vergangenes Wochenende ein Motorrad in Erfurt. Die neuwertige BMW G 310 R war auf einem öffentlichen Parkplatz im Juri-Gagarin-Ring abgestellt und durch eine Lenkersperre gesichert gewesen. Wie die Diebe die Maschine im Wert von etwa 6.000 Euro stehlen konnten, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls. (DS)
