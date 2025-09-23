PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Senior

Erfurt (ots)

Montagmittag kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Linienbusses verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr wollte der Busfahrer mit seinem Fahrzeug in der Mainzer Straße an der Haltestelle "Rieth" in den fließenden Verkehr einfahren. Hierfür betätigte er die Bedarfsampel, die für den übrigen Verkehr auf Rot schaltete. Eine bislang unbekannte Autofahrerin missachtete jedoch das Rotlicht und fuhr mit ihrem Kleinwagen stadteinwärts weiter. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab. Dabei stürzte ein 88-jähriger Fahrgast im Bus und verletzte sich. Der Senior wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die flüchtige Autofahrerin, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit schulterlangen blonden Haaren, setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne anzuhalten. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit Werbeaufdruck gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur flüchtigen Fahrerin geben können, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0247927 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:50

    LPI-EF: Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat an Wassersportanlage

    Erfurt (ots) - Sonntagmorgen kam es an der Wassersportanlage am Nordstrand in Erfurt zu einem Einbruch. Gegen 04:00 Uhr verschaffte sich ein polizeibekannter 33-Jähriger mit einem Schraubendreher und einem Brecheisen Zutritt zu dem Gelände. Anschließend brach er die Türen eines Gerätehauses und des Kassenhäuschens auf. Seine ebenfalls 33-jährige Komplizin hielt ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:49

    LPI-EF: Hecke in Brand gesetzt

    Erfurt (ots) - Bereits am Freitagmittag kam es in Erfurt zu einem Brandgeschehen. Gegen 14:25 Uhr hatten Unbekannte eine größere Batterie unter eine Hecke in der Scharnhorststraße gelegt und diese so manipuliert, dass es zur Entzündung kam. Die Hecke fing daraufhin Feuer und griff bereits auf die Umgebung über. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Besonders gefährdet war die Wärmedämmfassade eines ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:48

    LPI-EF: Autofahrer gefährdet drei Polizisten in Erfurt

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag beging ein Autofahrer in Erfurt mehrere Verkehrsverstöße. Gegen 00:50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in der Liebknechtstraße ein Skoda durch stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Als die eingesetzten Beamten den Fahrer mittels Hand- und Lichtzeichen zum Anhalten aufforderten, steuerte dieser gezielt auf einen Polizisten zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren