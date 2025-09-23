Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Senior

Erfurt (ots)

Montagmittag kam es im Erfurter Norden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Linienbusses verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr wollte der Busfahrer mit seinem Fahrzeug in der Mainzer Straße an der Haltestelle "Rieth" in den fließenden Verkehr einfahren. Hierfür betätigte er die Bedarfsampel, die für den übrigen Verkehr auf Rot schaltete. Eine bislang unbekannte Autofahrerin missachtete jedoch das Rotlicht und fuhr mit ihrem Kleinwagen stadteinwärts weiter. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab. Dabei stürzte ein 88-jähriger Fahrgast im Bus und verletzte sich. Der Senior wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die flüchtige Autofahrerin, etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit schulterlangen blonden Haaren, setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne anzuhalten. Bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit Werbeaufdruck gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur flüchtigen Fahrerin geben können, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0247927 zu melden. (DS)

