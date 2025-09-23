Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Wohnung in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Samstagvormittag kam es in Sömmerda zu einem Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter nutzte ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Barth-Straße und drang so in das Schlafzimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ein. Aus dem Zimmer entwendete er Schmuck im Wert von etwa 50 Euro. Die Seniorin befand sich während der Tat in der Wohnung, bemerkte den Diebstahl jedoch erst später. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere Erdgeschosswohnungen bei geöffneten Fenstern ein erhöhtes Einbruchsrisiko bergen. Fenster sollten auch bei kurzer Abwesenheit stets geschlossen werden. Zusätzliche Sicherungen können das unbefugte Eindringen deutlich erschweren. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell