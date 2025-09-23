LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Sömmerda (ots) - Samstagvormittag kam es in Sömmerda zu einem Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter nutzte ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Barth-Straße und drang so in das Schlafzimmer einer 78-jährigen Bewohnerin ein. Aus dem Zimmer entwendete er Schmuck im Wert von etwa 50 Euro. Die Seniorin befand sich während der Tat in der Wohnung, bemerkte den Diebstahl jedoch ...

