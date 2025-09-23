Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher
Erfurt (ots)
Die seit 06.09.2025 vermisste 15-jährige aus Erfurt kehrte am heutigen Tag eigenständig und wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und für die zahlreichen Hinweise. (CP)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell