Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenlauben

Sömmerda (ots)

In den vergangenen Tagen brach ein Unbekannter in zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage in Sömmerda ein. Der Täter entwendete einen Flachbildfernseher, Werkzeug sowie Bargeld im Gesamtwert von rund 500 Euro. Zudem verursachte er Sachschäden in Höhe von etwa 450 Euro. Am Dienstagvormittag bemerkten die Besitzer den Einbruch und informierten die Polizei. Beamte sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

