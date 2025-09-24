PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrerin unter Drogeneinfluss gestoppt

Sömmerda (ots)

Bei einer stationären Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag stoppten Polizeibeamte in Sömmerda eine 29-jährige Autofahrerin. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

