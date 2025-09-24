Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Autofahrerin unter Drogeneinfluss gestoppt
Sömmerda (ots)
Bei einer stationären Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag stoppten Polizeibeamte in Sömmerda eine 29-jährige Autofahrerin. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SE)
