Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (181/2025) Einbruch in Spielhalle in Ebergötzen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Ebergötzen, Am Bökelern 2a

Donnerstag, 29. Mai 2025, gegen 02.30 Uhr

EBERGÖTZEN (ab) - Durch ein augenscheinlich aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche (29.05.25) in eine Spielhalle in Ebergötzen (Landkreis Göttingen) eingedrungen.

Anschließend durchsuchten sie im Inneren die Schränke und Behältnisse nach Wertgegenständen. Fündig wurden die Einbrecher hierbei augenscheinlich jedoch nicht, so dass diese nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ohne Diebesgut wieder in die Nacht verschwanden. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Ermittler raten zur Wachsamkeit

Da die genauen Tatumstände zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar sind, werden auch die umliegenden Gewerbetreibenden in Ebergötzen um erhöhte Wachsamkeit hingewiesen und um Mitteilung von etwaigen Auffälligkeiten in Form von Beschädigungen und Veränderungen an ihren Objekten, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten, gebeten.

Diese Hinweise, aber auch sachdienliche Beobachtungen von Zeugen, die im Laufe der Nacht in der Straße Am Bökelern oder dem Gewerbegebiet von Ebergötzen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden unter Telefon 05527/8461-0 beim Polizeikommissariat Duderstadt entgegengenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell