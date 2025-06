POL-GÖ: (178/2024) Thema "Fahrassistenzsysteme" - Autobahnpolizei Göttingen lädt ein zum nächsten "Truckerstammtisch"

Göttingen (ots) - Bad Sachsa, Brockenblickstraße, Bahnhof Zwischen Freitag, 16.05., 05.00 Uhr, und Samstag, 17.05.25, 18.00 Uhr BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte Mitte Mai einen E-Scooter der Marke "Joyor" im geschätzten Zeitwert von rund 1.000 Euro gestohlen. Der Besitzer hatte sein Gefährt verschlossen am Bahnhof an der ...

mehr