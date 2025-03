Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250314 - 0267 Frankfurt- Flughafen: Betrunkener leistet Widerstand und greift Polizist an

Frankfurt (ots)

(bo) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (13. März 2025) einen betrunkenen Mann fest, der im Anschluss ins Gewahrsam eingeliefert werden sollte. Dabei leistete er Widerstand und griff einen Polizisten an.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der betrunkene 25-Jährige in der Zelle der Bundespolizei am Flughafen und sollte von Beamten der Landespolizei aufgrund seiner Alkoholisierung in die Zellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und beleidigte die Polizisten mehrfach. Im Auto gelang es dem Mann, einem der Polizeibeamten ins Gesicht zu treten. Er wurde im Anschluss zwecks Blutentnahme und richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main verbracht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Angreifer ein.

