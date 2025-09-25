Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Bei Unfall Diebesgut aufgefunden
Erfurt (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es in der Auenstraße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw in eine Parklücke einfahren und touchierte dabei ein abgestelltes Kleinkraftrad. Die Frau informierte die Polizei über den Vorfall. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Zweirad zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und Spuren gesichert. (SE)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell