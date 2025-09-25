LPI-EF: Bei Unfall Diebesgut aufgefunden

Erfurt (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt einzubrechen. Zunächst wollte der Täter die Wohnungstür aufbrechen, was jedoch misslang. Im Anschluss unternahm er den Versuch, über den Balkon und ein Fenster in die Räumlichkeiten zu gelangen. Auch dies blieb ohne Erfolg. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. ...

